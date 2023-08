"Stolz darauf": Markus Lanz wurde von Giftschlange gebissen

Markus Lanz (54) kam noch mal mit dem Schrecken davon. Der Moderator gehört heute zu den bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Fernsehlandschaft. In seiner Talkshow "Markus Lanz" begrüßt er regelmäßig zahlreiche prominente Gäste und Experten. Doch auch für ihn galt einst: Aller Anfang ist schwer. Als junger TV-Reporter musste er sich erst einmal beweisen – und dabei scheute er keine Risiken. Während eines Drehs kam es dann zum Schockmoment: Markus erlitt einen giftigen Schlangenbiss!

Im ZDF-Podcast "Lanz & Precht" berichtet der Moderator von seiner Begegnung mit einer Schlange in Australien: "Ich fasse da hin, todesmutig, [...] und weil ich solche Manschetten hatte, war ich nicht weit genug oben am Kopf." Das habe dem Tier letztlich "die Chance gegeben, sich im Beutel umzudrehen", nur um ihn anschließend in den Finger zu beißen. "Mir war fast eine Woche schlecht von dem fremden Eiweiß, das in meinem Körper war", erinnert er sich schmerzlich. Zu dieser Zeit sei er "wahnsinnig stolz darauf" gewesen, das aufregende TV-Material gesammelt zu haben. Jedoch wurde die Szene aus Angst einer potenziellen Klage seitens des Moderators nie ausgestrahlt.

Erst vor wenigen Monaten sorgte der Beziehungsstatus des 54-Jährigen für Aufmerksamkeit. Nach zwölf Ehejahren gehen der Journalist und seine Ehefrau Angela fortan getrennte Wege. Zwischen den beiden fließe aber bis heute kein böses Blut. Laut Bild sollen sie sich im Guten getrennt haben.

Markus Lanz beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Getty Images Markus Lanz, Moderator

Getty Images Markus Lanz, Moderator

