"Barbie", "Saltburn" und Co.: Sie gewinnen bei CDG Awards

Diese Filme räumen weitere Preise ab. Die Verleihungssaison ist in vollem Gange. Das Highlight ist sicher Anfang März die Vergabe der Oscars. Als großer Favorit geht wohl das Historiendrama "Oppenheimer" ins Rennen. Vorab wurden am Mittwochabend in Los Angeles die Auszeichnungen der Costume Designers Guild verliehen. Hierbei handelt es sich um die Ehrung professioneller Kostümdesigner. Und diese Filme bekamen einen Preis für die Looks der Schauspieler.

Spitzenreiter bei den CDG Awards war in diesem Jahr ein weiteres Mal Barbie. Der Kino-Hit von Regisseurin Greta Gerwig (40) bekam eine Trophäe in der Kategorie "Sci-Fi/Fantasy Film", wie Deadline berichtet. Ein gutes Omen für den Film über die berühmteste Puppe der Welt, denn aus den CDG-Gewinnern gehen fast immer auch die Oscar-Sieger hervor. Der Preis in der Rubrik "Contemporary Film" ging an den kontroversen Thriller "Saltburn". Im Bereich Serien räumte unter anderem der Star Wars-Ableger "Ahsoka: Part Eight: The Jedi, the Witch and the Warlord" ab. Über eine Auszeichnung durfte sich sogar Billie Eilish (22) freuen: Sie nahm den Vanguard Spotlight Preis mit nach Hause.

Für Billie wird es dieses Jahr auch bei den Oscars wieder spannend. Sie ist mit ihrem Titellied aus "Barbie" "What Was I Made For?" in der Kategorie "Bester Song" nominiert. Es ist bereits das zweite Mal, dass die Sängerin Chancen auf einen Goldjungen hat: Im Jahr 2022 hatte sie mit dem James Bond-Titelsong "No Time To Die" gewonnen.

