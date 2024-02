Dieses "Let's Dance"-Tanzpaar ist nächste Woche geschützt!

Wer schützt sich vor dem ersten Exit? Seit Freitagabend stellen bei Let's Dance wieder einige Promis ihre Tanzkünste unter Beweis. In diesem Jahr bringen unter anderem Sophia Thiel (28), Mark Keller (58) und Lina Larissa Strahl (26) das Parkett zum Glühen. In der Kennlernshow werden nicht nur die Tanzpartner ausgelost – die Stars geben auch einen ersten Einblick in ihr Bewegungstalent. Bereits in der nächsten Show wird ein Tanzpaar die Sendung verlassen müssen – doch ein Promi kann sich vor der Rauswahl schützen...

Schon in der heutigen Show konnte Gabriel Kelly (22) die Jury und die Fans gleichermaßen von sich überzeugen! Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev (33) ergatterte er die meisten Punkte und darf sich deshalb über die sogenannte Wildcard freuen – das Tanzpaar kann in der nächsten Show nicht rausgewählt werden und wird somit auch weiterhin das Tanzbein schwingen!

Ein Kandidat machte sich allerdings direkt zu Beginn bei den Fans unbeliebt: Biyon Kattilathu (39) holte die Zuschauer nicht wirklich ab. "Also diesen Glücksvogel hätte es echt nicht gebraucht, der geht mir schon auf den Nerv", schrieb ein User auf X, während ein weiterer zustimmte: "Also diesen Biyon finde ich vorlaut und unangenehm... Schon jetzt nicht mein Sieger der Herzen."

