Hoppla: Dakota Johnson erlebt Dekolleté-Panne bei Liveshow

Dakota Johnson (35) sorgte in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (50) mit einer ungewollten Kleiderpanne für Aufsehen. Eigentlich wollte die Schauspielerin ihren neuesten Film "Materialists" promoten, doch ihr tief ausgeschnittenes Blazer-Kleid spielte ihr einen Streich. Das Outfit offenbarte mehr, als ihr lieb war, was Dakota während des Gesprächs laut mit den Worten "Oh Gott. Das ist das falsche Outfit" kommentierte. Sie versuchte, das Problem mit einem Taschentuch zu lösen, das ihr der sichtlich irritierte Moderator reichte. Mit Charme und Humor schaffte sie es jedoch, die Situation zu entschärfen.

Jimmy Fallon, der sich anfangs bemühte, die 35-Jährige zu beruhigen, konnte seine eigene Verlegenheit nicht ganz verbergen. Zwischenzeitlich sorgte Dakotas Scherz "Meine Augen sind hier oben" für Lacher, wenngleich auch der Gastgeber sichtlich überfordert schien. Die Lösung fand sich am Ende überraschend: Ein Pullover, den Dakotas Vater Don Johnson (75) dem Moderator einst geschenkt hatte, half, die Szene mit einem Augenzwinkern zu beenden. Trotz der Panne bewies Dakota, dass sie auch in einer peinlichen Situation ihre Schlagfertigkeit bewahren kann.

Die Schauspielerin ist nicht nur durch ihre Filmrollen bekannt, sondern verfolgt auch andere kreative Projekte. Bereits bei einem Filmfestival Anfang des Jahres kündigte Dakota an, erstmals in der Rolle der Regisseurin tätig werden zu wollen. Dabei steht die Unterstützung aufstrebender Talente für sie im Vordergrund. Ihren bisher größten Erfolg erreichte sie durch die Shades of Grey-Reihe, durch die sie internationale Bekanntheit erlangte. Neben ihrer Karriere bleibt Dakota für ihre Modeaffinität und ihren unverkennbaren Stil in Erinnerung – auch wenn bei Live-Auftritten manchmal kleine Hürden auftreten.

Getty Images Dakota Johnson bei der Premiere von "Madame Web"

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin

