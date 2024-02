Freizügige Kinderbuch-Werbung: Cathy Hummels verteidigt sich

Sie erklärt ihre Absichten! Cathy Hummels (36) zeigt gerne, was sie hat: Immer wieder teilt die Ex-Frau von Mats Hummels (35) freizügige Bilder in den sozialen Netzwerken. Sogar für den Playboy ließ die einstige Spielerfrau im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihrer Schwester die Hüllen fallen. Dafür musste sie immer wieder harte Kritik einstecken. So auch zuletzt: Die Influencerin posierte mit ihrem Kochbuch oben ohne und kassierte prompt einen Shitstorm. Nun äußert sich Cathy dazu!

In ihrer Instagram-Story gesteht sie jetzt, dass hinter dem Schnappschuss reines Kalkül steckt: "Wisst ihr was? Ich wollte genau diese Diskussion! Ihr könnt mich so anfeinden, wie ihr wollt und mir auch schreiben, was ihr wollt. Am Ende geht es mir um die Message und die Message ist: Zucker macht krank." Mit dem Bild habe die Moderatorin bewusst provozieren wollen, um mehr Aufmerksamkeit auf ihre Herzensangelegenheit zu lenken. "Wenn man möchte, dass über ein Thema gesprochen wird, dann muss man in irgendeiner Art polarisieren. Und ich würde sagen, das ist mir gelungen", erklärt sie weiter.

Ihre Fans waren von der Aktion allerdings gar nicht begeistert, wie sich aus den Kommentaren unter ihrem Post auf der Plattform entnehmen lässt. "Wow, jetzt muss ein Kinderkochbuch schon oben ohne vermarktet werden? Das ist leider absolut unpassend. Wie nötig muss man es haben?", findet ein Follower, während ein anderer Nutzer zustimmt: "Ein Kinderkochbuch nackt bewerben? Sorry... Peinlicher geht es kaum!"

Instagram / C3ngn5koQrL Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

