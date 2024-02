"Bauer sucht Frau"-Patrick lernt gerade jemanden kennen

Wie läuft es bei Patrick Horchem derzeit in der Liebe? Der Kuhhalter hatte im vergangenen Jahr bei Bauer sucht Frau die große Liebe gesucht. Während der Hofwoche lernte er Sarina Rohde kennen und eigentlich passte alles – im Finale schienen sie sich aber dann plötzlich nicht mehr so zu mögen. Wie geht es nun für ihn weiter? Patrick lernt aktuell eine neue Person kennen!

Auf Instagram widmet sich der Milchbauer den Fragen seiner Fans. Ein User möchte wissen, ob es wieder eine neue Person an seiner Seite gibt. "Ja, aktuell bin ich jemanden am Kennenlernen", verrät Patrick daraufhin. Mehr führt er nicht aus, aber betont, dass es ihm derzeit sehr gut geht. Auch wenn er bei "Bauer sucht Frau" seine Traumfrau nicht gefunden hat, kann er trotzdem stolz sein: Er lernte dort nämlich die Kandidaten André Ur und seine Hofdame Julia kennen, mit denen er noch immer in Kontakt steht.

Patrick und seine Hofdame Sarina haben nach der Show allerdings keinen Kontakt mehr, wie sie im Promiflash-Interview erzählte. "Leider musste ich die Erfahrung machen, dass Ehrlichkeit nicht für jeden an oberster Stelle steht", führte die Speditionskauffrau aus.

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidat Patrick und seine Hofdame Sarina

Instagram / derbelgier.96 Patrick Horchem, einstiger "Bauer sucht Frau"-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Patrick und Sarina, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2023

