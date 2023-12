Kussalarm: Vier "Bauer sucht Frau"-Singles knutschen herum!

Hier liegt Liebe in der Luft! In der 19. Staffel von Bauer sucht Frau hoffen 15 Kandidaten, die ganz große Liebe zu finden. Moderatorin Inka Bause (55) steht ihnen dabei tatkräftig als Profi-Kupplerin zur Seite. Auf der Hofwoche lernen sich die Singles immer intensiver kennen – und zwischen manchen sprühen schon mächtig die Funken: Diese "Bauer sucht Frau"-Singles knutschen in Folge sieben!

In der aktuellen Folge der beliebten Datingshow gehen Hannes und Jenny auf den Heuboden, um genug Futter für die Tiere nachzuholen. Nach getaner Arbeit lassen sich der Schafzüchter und seine Auserwählte im Heu fallen – zwischen den beiden knistert es gewaltig und es kommt schließlich zum ersten Kuss. "Ich war schon ein bisschen verzaubert in dem Moment", gibt er daraufhin zu. Die Kinderpflegerin kann sich da nur anschließen: "Der Kuss hat sich schon sehr krass angefühlt – die Schmetterlinge, das Herzklopfen im Bauch."

Aber damit noch nicht genug an Tuchfühlung! Patrick und Sarina gönnen sich eine kleine Abkühlung im Pool seines Nachbarn. Um seine Hofdame wieder etwas aufzuwärmen, überrascht der belgische Milchbauer sie mit einem feuchtfröhlichen Kuss. "Der Moment hat einfach gepasst. Manche Situationen muss man ausnutzen, um zu zeigen, was man empfindet", erklärt er. Aber auch die gelernte Speditionskauffrau ist total hin und weg. "Der erste Kuss war wunderschön", schwärmt sie im Einzelinterview.

RTL / Stefan Gregorowius Hannes und Jenny bei "Bauer sucht Frau"

RTL "Bauer sucht Frau"-Milchbauer Patrick (r.) mit Hofdame Sarina

RTL Sarina und Patrick bei "Bauer sucht Frau"

