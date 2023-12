Unehrlich? Sarina macht "Bauer sucht Frau"-Patrick Vorwürfe

Was ist bei Patrick und Sarina bloß vorgefallen? Bei Bauer sucht Frau schien es zwischen dem Kuhhalter und der Speditionskauffrau ordentlich gefunkt zu haben. Im Staffelfinale machten sie sich gegenseitig jedoch große Vorwürfe. Patrick hatte sich von der 25-Jährigen eingeengt gefühlt, während sie die mangelnde Kommunikation gestört hatte. Doch nun verrät Sarina weitere Details – und lässt kein gutes Haar an ihrem Ex!

"Nach dem Wiedersehen habe ich mich sehr unwohl gefühlt und mir viele Gedanken gemacht", erinnert sich die Schwäbin gegenüber Promiflash. Neben den im TV gezeigten Gründen habe es noch weitere gegeben, weshalb sie sich von ihm getrennt habe: "Er war in Bezug auf eine andere Frau nicht ehrlich zu mir und ich musste von anderen Menschen erfahren, was passiert war. Schade, dass er mir es nicht selbst gesagt hat."

Zu Patrick habe sie seit dem Dreh der letzten Folge keinen Kontakt mehr. "Leider musste ich die Erfahrung machen, dass Ehrlichkeit nicht für jeden an oberster Stelle steht", betont Sarina. Dennoch blicke sie positiv auf ihre "Bauer sucht Frau"-Teilnahme zurück: "Ich habe dadurch tolle Menschen kennengelernt und konnte die Erfahrungen, die ich sammeln konnte, für mein Leben mitnehmen. Ich finde es schade, dass Patrick nicht bereit war, im Frieden getrennte Wege zu gehen."

