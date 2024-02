Von modern bis klassisch: Die schönsten Looks der SAG Awards

Es funkelte und glitzerte wieder in Los Angeles – bei den Screen Actors Guild Awards zeigten die Promis ihre schönsten Looks! Am Samstagabend wurden in der Stadt der Engel die Preise der Schauspielergewerkschaft verliehen. Große Stars wie Robert Downey Jr. (58), Barbra Streisand (81) und Cillian Murphy (47) durften eine der begehrten Auszeichnungen entgegennehmen. Für viele Fans waren die Awards selbst aber nur Nebensache – sie konnten sich vor allem für die Outfits begeistern!

Wie in jedem Jahr schmissen sich besonders die Promidamen so richtig in Schale. Margot Robbie (33) blieb ihrer diesjährigen Linie treu – die Barbie-Darstellerin trug ein schwarzes, kurzes Kleid mit XXL-Schärpe in Rosa. Brie Larson (34) passte sich zumindest farblich an. Die Marvel-Schauspielerin wählte einen Zweiteiler, der einen Blick auf ihren durchtrainierten Bauch ermöglichte. Selena Gomez (31) setzte ihre Kurven ganz in Weiß in Szene, Ciara (38) hingegen raubte in braunem Lack und Leder den Atem. Einen überraschenden Look präsentierte Danielle Brooks (34): Ihr Outfit zeigte zu einer Hälfte einen Smoking, die andere Hälfte bestand aus einem Rüschenkleid.

Auch die Herren der Schöpfung konnten sich bei dem Event sehen lassen. Glen Powell (35) begeisterte unter anderem in einem braunen Ensemble aus Hemd und Crop-Jacket, das er mit einer klassischen Smokinghose kombinierte. Tyler James Williams strahlte zudem förmlich: Der Star aus "Abbott Elementary" funkelte in einem hellblauen Anzug und einem farblich passenden Netzshirt.

Getty Images Margot Robbie bei den SAG Awards 2024

Getty Images Brie Larson bei den SAG Awards 2024

Getty Images Selena Gomez bei den SAG Awards 2024

Getty Images Danielle Brooks bei den SAG Awards 2024

Getty Images Glen Powell bei den SAG Awards 2024

Getty Images Tyler James Williams bei den SAG Awards 2024

