"Niedergeschlagen": Samu Haber ist seit Jahren in Therapie

Er legt ein krasses Geständnis ab! Eigentlich kannte man Samu Haber (47) immer als den lustigen und sympathischen The Voice of Germany-Juroren. Doch das, was der Sunrise Avenue-Frontsänger all die Jahre nach außen trug, spiegelte keinesfalls sein Innerstes wider. Seit seinem 16. Lebensjahr ist der Sänger im Musikgeschäft und feierte etliche Erfolge – doch trotz alledem fühlte er sich oft schlecht. Samu holte sich Hilfe und ist nun bereits seit fünf Jahren in Therapie!

"Da war ein Gefühl von Einsamkeit, obwohl in meinem Leben eine Menge los war. Ich fühlte mich niedergeschlagen", offenbart der Finne im Bild-Interview. Lange Zeit habe er sich nicht mit seiner Gefühlswelt auseinandersetzen wollen: "Dann habe ich versucht, dieses Unzufriedenheitsgefühl mit Alkohol, Partys, Motorbooten, Privatjets und Rolex-Uhren auszugleichen. Aber: All das kann dieses Gefühl nur betäuben, aber niemals beheben."

Die Therapie habe laut dem 47-Jährigen bisher einen positiven Effekt auf ihn. "Ich verstehe mich und die Dinge, die in meinem Kopf passieren, jetzt besser. In den ersten zwei Jahren war ich sehr oft bei meiner Therapeutin, heute nur noch alle paar Monate" , erklärt er gegenüber dem Blatt. Zusätzlich soll ihm sportliche Betätigung geholfen haben, wieder in seine innere Mitte zu finden.

Getty Images Samu Haber bei "The Voice of Germany"

Getty Images Samu Haber, Sänger

Instagram / hapahaber Samu Haber (r.), "Sunrise Avenue"-Fronsänger

