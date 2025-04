Samu Haber feiert seinen 50. Geburtstag mit großem Konzert

Samu Haber (49), bekannt als ehemaliger Frontmann der Band Sunrise Avenue, hat Großes für seinen 50. Geburtstag geplant. Der Sänger, der am 2. April seinen 49. Geburtstag feierte, kündigte auf Instagram an, seinen Ehrentag am 2. April 2026 mit einem besonderen Arena-Konzert in Berlin zu feiern. In der Max-Schmeling-Halle will er vor 10.000 Fans auf der Bühne stehen. Mit den Worten "Ein Geburtstag, eine Show" versprach er eine unvergessliche Nacht, bei der die Zahl 50 im Fokus stehen soll. "50 Songs, 50 Champagnerflaschen, 50 Feuerwerkskörper", schrieb er begeistert in einem Post und fügte hinzu: "Ich werde während des Soundchecks noch 49 sein, aber wenn die Show beginnt, bin ich 50."

Doch auch dieses Jahr ließ es sich der Finne nicht nehmen, seinen Geburtstag auf besondere Weise zu feiern. Passend zu seinem Ehrentag veröffentlichte er eine neue Single namens "23", ein Song, den er als persönliches Geschenk an sich selbst und seine Fans beschreibt. Die Zahl 23 hat für Samu eine besondere Bedeutung, wie er in einem Blogpost seiner Website erklärt: "Ich war sechs Jahre alt, als ich mein erstes Eishockeyspiel sah. Das entscheidende Siegtor schoss ein Spieler mit der Nummer 23. Seitdem ist diese Zahl meine Glückszahl." Der Song soll diese Erinnerungen und seine Verbindung zur Zahl musikalisch einfangen.

Mit seinem charmanten und emotionalen Stil hat Samu sich über die Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut. Nach seinem Erfolg mit Sunrise Avenue und später als Solomusiker begeistert er nicht nur mit seiner Musik, sondern auch durch seine herzliche, nahbare Art. Privat ist der Finne für seinen bodenständigen Lebensstil bekannt – trotz seines internationalen Ruhms kehrt er immer wieder in seine Heimat Helsinki zurück, wo er sich mit der Natur und seiner Familie besonders verbunden fühlt. Sein kommendes Konzert in Berlin wird eine weitere Gelegenheit sein, diese Verbindung mit seinen Fans auf eine ganz besondere Weise zu feiern.

Getty Images Samu Haber, Sänger

Instagram / hapahaber Samu Haber, Sänger

