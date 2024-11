Samu Haber witzelt bei "The Voice" über Probleme mit Polizei

In der nächsten Runde der The Voice of Germany-Battles mussten die Coaches am Donnerstag wieder schwere Entscheidungen treffen. So sorgten unter anderem Emily und Scorpion aus Team Samu (48) besonders für Jubel mit ihrer Performance zu "We Can’t Be Friends" von Ariana Grande (31). Ihr Coach verkündete schließlich seine Wahl mit einem Seitenhieb auf seine eigene, teils kriminelle Vergangenheit. Der Finne gab mit einem Augenzwinkern bekannt: "Das wäre kriminell, ein Talent rauszukicken. Und ich habe viele Probleme mit der finnischen Polizei. Ich brauche nicht noch mehr!" Natürlich kamen beide Talente daraufhin weiter.

Der einstige Frontmann der erfolgreichen Band Sunrise Avenue nahm mit dieser Aussage Bezug auf seinen früheren Job bei einer Immobilienfirma in Spanien, die gutgläubige Touristen ausnahm. In seiner Autobiografie "Forever Yours" beschrieb der Musiker völlig ehrlich, wie er dafür zuständig war, überteuerte Ferienwohnrechte an die Kunden zu verkaufen. Die Nummer flog allerdings auf und während einige seiner Kollegen im Gefängnis landeten, packte Samu bei den Beamten aus und wurde ebenfalls polizeilich untersucht – ohne schwerwiegende Folgen für seine Zukunft.

Heute ist der "Fairytale Gone Bad"-Interpret ein gefragter Solokünstler, nachdem sich die Band 2022 aufgelöst hatte. Obwohl der Sänger beeindruckende musikalische Erfolge vorweisen kann und überall für seine gut gelaunte Art geliebt wird, kämpft er tief im Inneren schon seit einiger Zeit mit Depressionen. In einem Interview mit RTL beim Deutschen Radiopreis teilte er komplett offen mit, dass er trotz einer andauernden Therapie heute noch "harte Tage" habe.

Anzeige Anzeige

Joyn/André Kowalski Samu Haber, Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Kamrad bei "The Voice of Germany"

Anzeige Anzeige

Rolf-Peter Stoffels / Future Ima/ ActionPress Sänger Samu Haber

Anzeige Anzeige