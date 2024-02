"Wer stiehlt mir die Show?" ist zurück auf der Erfolgsspur!

Wer stiehlt mir die Show? holt wieder auf! In der Sendung von Moderator Joko Winterscheidt (45) probieren in dieser Staffel Klaas Heufer-Umlauf (40), Sarah Connor (43), Lena Meyer-Landrut (32) und in jeder Folge ein anderer Wildcard-Gewinner dem Host die Sendung zu stibitzen. Nach einem starken Showauftakt – der sich auch in der Zuschauerzahl widergespiegelt hat – sanken die Einschaltquoten in Folge zwei der Quizshow deutlich. Jetzt wendete sich das Blatt: Folge drei konnte bei den Zuschauern richtig punkten!

Laut Quotenmeter entschieden sich im Vergleich zur Vorwoche eine halbe Million mehr Zuschauer, die Sendung im Free-TV zu verfolgen. Damit schalteten insgesamt 1,96 Millionen Menschen ein. Der Marktanteil stieg somit von sechs auf 7,8 Prozent! Auch in der Senderzielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren ist der Erfolgssprung spürbar. Presseportal berichtet, dass sich der Marktanteil auf 22,6 Prozent belief. In der letzten Woche lag dieser noch bei 17 Prozent.

Diesmal gelang es Klaas, sich die Sendung zu erquizzen. Das bedeutet, dass der Oldenburger in der nächsten Woche den Platz von Joko einnehmen wird. In einem Instagram-Beitrag verkündet der 40-Jährige seinen Sieg und schreibt darunter: "In genau einer Woche explodiert euer Fernseher." Die Fans scheinen sich über das Spektakel in der nächsten Folge zu freuen. "Ich flippe doch aus! Mein Traum wird wahr!", kommentiert ein User unter dem Beitrag. Ein anderer Follower meint: "Die beste Show, die es geben wird!"

ProSieben / Julian Mathieu Sarah Conner, Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Lena Meyer-Landrut

Seven.One / Florida TV / Julian Mathieu Lena Meyer-Landrut, Sarah Connor, Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, 2024

Seven.One / Julian Mathieu Klaas Heufer-Umlauf bei "Wer stiehlt mir die Show?"

