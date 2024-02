Kommt "Wer stiehlt mir die Show?" etwa nicht mehr so gut an?

Dieses Mal war es kein Quoten-Hit! Die Besetzung der aktuellen Staffel von Wer stiehlt mir die Show? war bereits im Vorhinein gefeiert geworden – auch an der Anzahl der Zuschauer beim Auftakt des Spektakels hatte sich die Begeisterung erkennen lassen. Allerdings sanken die Einschaltquoten am vergangenen Sonntag bei der von Joko Winterscheidt (45) moderierten Sendung deutlich. Kam die zweite Folge im Free-TV nicht gut an?

Quotenmeter präsentierte einen Überblick. Laut der Angaben entschieden sich im Vergleich zur Vorwoche über eine halbe Million weniger Fernsehzuschauer für das Quizformat. Richtig schlecht waren die Zahlen allerdings auch nicht. Rund 1,48 Millionen Menschen sahen sich den Kampf um die Moderation an. Der Marktanteil lag dadurch bei sechs Prozent.

Vier Folgen stehen den Fans der Sendung noch bevor – vier Chancen für die Stars, dem amtierenden Showmaster Joko den Titel zu stehlen. In der sechsten Staffel konnte sich die schweizerisch-deutsche Stand-up-Comedian Hazel Brugger (30) gleich zweimal gegen die anderen Kandidaten durchsetzen.

Anzeige

ProSieben / Julian Mathieu Sarah Conner, Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Lena Meyer-Landrut

Anzeige

ProSieben / Max Beutler Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige

ProSieben Hazel Brugger, Joko Winterscheidt, Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de