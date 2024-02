Gegen Pedro verloren: Kieran Culkins Frau macht sich lustig

Ob Kieran Culkin darüber auch lachen kann? Der Schauspieler ist aktuell auf der Überholspur und arbeitete sich mit Erfolg aus dem Schatten seines berühmten Bruders Macaulay Culkin (43). Für seine Rolle in der Serie "Succession" räumte er sowohl einen Emmy als auch einen Golden Globe und einen Critics' Choice Award ab – und schlug bei allen Verleihungen seinen Kollegen Pedro Pascal (48). Erst bei den SAG Awards gewann wieder Pedro. Und darüber scheint Kierans Frau erleichtert zu sein.

Auf Instagram teilt Kierans Gattin Jazz Charton ein Statement nach Pedros Gewinn bei den SAGs für "The Last of Us". Sie ist offenbar vor allem froh, dass ihr Mann nicht gewann. "Er ist zurück, Baby! Zurück zu dem, was er am besten kann – verlieren! Das Gleichgewicht im Universum ist wiederhergestellt", freut die Britin sich und fügt hinzu: "Danke Pedro, dass du ihn gedemütigt hast." Sieht ganz so aus, als sei Jazz dankbar, dass die Siegessträhne Kierans bei den SAGs abgerissen ist – was er wohl dazu sagt?

Pedro selbst sorgte mit seiner Dankesrede bei den SAG Awards für Aufsehen. Er betonte nicht nur, seinen Gewinn zu feiern, indem er mit Kieran "rummache", sondern gab auch offen zu, beschwipst zu sein. "Ich bin ein bisschen betrunken, ich dachte, ich könnte mich heute Abend mal betrinken...", erzählte er dem Publikum fröhlich und meinte dann: "Ich bekomme noch eine Panikattacke... Ich gehe lieber!"

