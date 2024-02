Betrunkener Pedro Pascal hält skurrile Rede bei SAG Awards

Hat er zu tief ins Glas geguckt? Bei den diesjährigen Screen Actors Guild Awards lief eigentlich alles glatt: "Oppenheimer" gehörte wie erwartet zu den großen Siegern des Abends. Nur Pedro Pascal (48) tanzte aus der Reihe: Für seine Rolle in der Videospielverfilmung "The Last of Us" durfte sich der Schauspieler über eine Trophäe freuen. Mit seiner lustigen Dankesrede sorgte Pedro für das Highlight des Abends!

Auf der Bühne gestand er den Zuschauern: "Ich bin ein bisschen angetrunken, ich dachte, ich könnte mich heute betrinken..." Mit einem Preis hatte er wohl nicht mehr gerechnet. Pedro dankte seiner Familie und seinen Kollegen und trat dann schnell den Rückzug an: "Ich werde eine Panikattacke bekommen... Ich gehe lieber." Unmittelbar nach seiner skurrilen Rede schien er das Gesagte bereits wieder vergessen zu haben: Er werde es sich später auf YouTube ansehen, erklärte der "Narcos"-Darsteller nach der Show.

Zuvor hatte Pedro auch bei den Emmys und Golden Globes auf der Liste der Nominierten gestanden – und stets gegen "Succession"-Star Kieran Culkin verloren. Zwischen den beiden Schauspielern hatte sich bereits eine spielerische Rivalität etabliert. "Ich werde heute Abend mit Kieran rummachen", scherzte Pedro nach seinem Sieg und fügte hinzu: "Das wird meine Rache sein."

Getty Images Pedro Pascal auf der Bühne der SAG Awards 2024

Getty Images Pedro Pascal bei der Premiere von "The Last of us"

Getty Images Kieran Culkin, Schauspieler

