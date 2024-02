Gewusst? Pippa Middleton ist Ex von Lady Gabriellas Mann (†)

Diese zwei liefen sich schon öfter über den Weg! Der jüngst verstorbene Thomas Kingston und Lady Gabriella Windsor (42) hatten im September 2018 ihre Verlobung bekannt gegeben. Die Tochter von Prinz Michael von Kent, dem Cousin von Queen Elizabeth II. (✝96), und der Finanzexperte traten im Mai 2019 in der St. George's Chapel vor den Traualtar. Für den Briten war Gabriella nicht die erste High-Society-Lady an seiner Seite: Denn Thomas war zuvor mit Pippa Middleton (40) zusammen!

Wie People jetzt berichtet, waren der 45-Jährige und die Schwester von Prinzessin Kate (42) vor einigen Jahren ein Paar. Es wird angenommen, dass Thomas und Pippa die Beziehung 2011 beendet haben sollen. Trotz ihrer Trennung seien die beiden gute Freunde geblieben. Denn Thomas und Gabriella waren 2017 bei Pippas Hochzeit mit James Matthews (48) zu Gast. Diese waren im Gegenzug bei Thomas und Gabriellas Hochzeit 2019 anwesend.

Für Pippa dürften die Neuigkeiten vom Tod ihres Ex-Freundes ein ziemlicher Schock gewesen sein. Wie am Dienstagabend öffentlich wurde, ist Thomas unerwartet verstorben. Laut einem Statement vom Buckingham Palace wurde er am Sonntagabend in Gloucestershire tot aufgefunden. In der royalen Mitteilung heißt es: "Tom war ein außergewöhnlicher Mann, der das Leben aller, die ihn kannten, erhellte. Sein Tod ist ein großer Schock für die ganze Familie."

Getty Images Thomas Kingston und Lady Gabriella Windsor, 2022

Getty Images James Matthews und Pippa Middelton bei der Hochzeit von Lady Gabriella Windsor, Mai 2019

Getty Images Thomas Kingston, 2022

