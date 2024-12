Feiert Prinzessin Kates Familie mit den Royals Weihnachten?

Prinzessin Kate (42) hat ein schweres Jahr hinter sich, in dem sie gegen ihre Krebserkrankung kämpfte. Doch ihre Familie, insbesondere ihre Eltern Carole (69) und Michael Middleton (75), standen ihr in dieser schwierigen Zeit stets zur Seite. Laut The Sun könnten die Middletons als Dank für ihre Unterstützung dieses Jahr Weihnachten mit der königlichen Familie in Sandringham verbringen und die Verbindung zwischen den Familien damit weiter stärken.

In einem Gespräch mit "The Sun's Royal Exclusive" äußerte sich die Vanity-Fair-Korrespondentin Katie Nicholl zum Thema. "Die Middletons wurden sehr herzlich in die royale Familie aufgenommen. Sie hatten eine wunderbare Beziehung zur verstorbenen Königin, und ich denke, auch der König hat ein gutes Verhältnis zu ihnen", erklärte sie. Auch sie hob sie die besondere Bedeutung der Familie in diesem Jahr hervor: "Die Middletons waren so entscheidend und wichtig in diesem Jahr." Daraufhin ergänzte Royal-Reporter Richard Palmer, dass es möglich sei, dass die Middletons über die Feiertage nach Sandringham eingeladen werden. "Warum nicht? Es gibt Gästehäuser, und Anmer Hall ist nur einen Steinwurf von Sandringham entfernt", fügte Katie hinzu.

Nicht nur zu ihren Eltern hat Kate eine enge Bindung. Zwischen ihr und ihrer Schwester Pippa (41) besteht seit jeher ein enges Band. Von ihrer gemeinsamen Wohnung in Londons Chelsea in ihren Zwanzigern bis hin zu ihren heutigen Wohnorten, die nicht weit voneinander entfernt liegen, standen sie sich immer nahe. Als Kate im März ihre Diagnose öffentlich machte, teilte ihr Bruder James (37) ein Kindheitsfoto von den beiden bei einer Wanderung. "Im Laufe der Jahre haben wir viele Berge gemeinsam erklommen. Als Familie werden wir auch diesen gemeinsam bezwingen", schrieb er dazu. Die Geschwister unterstützen sich gegenseitig und ihre Mutter Carole betonte gegenüber The Telegraph: "Meine Familie ist das Wichtigste, sie steht an erster Stelle."

Getty Images Carole und Michael Middleton und ihre Kinder James und Pippa im April 2011

Instagram / jmidy Prinzessin Kate und ihr Bruder James Middleton als Kinder

