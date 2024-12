James Middleton über Weihnachtstraditionen mit Kate & Pippa

James Middleton (37) hat kürzlich in einer Kolumne der Sunday Times Einblicke in die traditionellen Weihnachtspläne seiner Familie gewährt. Besonders geht es dabei um die gemeinsame Zeit mit seinen Schwestern Pippa Middleton (41) und Prinzessin Kate (42). Trotz ihrer mittlerweile eigenen Familien und Kates Verpflichtungen als Royal legen die Middletons Wert darauf, Weihnachten und die Feiertage als Großfamilie zu verbringen. "Es ist uns wichtig, dass die Cousins zusammen Zeit verbringen können, besonders zu Weihnachten", schreibt James. Dabei betonte er, wie sehr sich die Dynamik ihrer Urlaube seit ihrer Kindheit verändert hat.

Früher verbrachten die Middletons die Weihnachtszeit häufig bei gemeinsamen Reisen. James erinnert sich dabei besonders an Ausflüge in die Alpen und ins Lake District, wo die Familie in Cottages wohnte und Abenteuer von Klettern bis Höhlenerkundungen erlebte. Solche Erlebnisse kamen James vor, "wie bei der Kinderbuchreihe 'Fünf Freunde'". Im Erwachsenenalter und mit eigenen Kindern haben sich die Prioritäten verschoben. Reisen sind zwar immer noch liebgewonnene Rituale, doch Familienzeit in größerer Runde sei ihnen heute wichtiger denn je. Auch Kate, die trotz ihres Lebens in der königlichen Familie ein enges Verhältnis zu ihrer Herkunftsfamilie pflegt, teilt diese Werte.

Die enge Bindung zwischen Kate und ihrer Familie ist schon länger bekannt, und William (42) ist seit Jahren ein fester und geschätzter Teil der erweiterten Middleton-Familie. Dass sie trotz royaler Verpflichtungen nahe beieinanderbleiben, haben auch gemeinsame Auftritte gezeigt, bei denen die Middletons immer wieder hervorstechen. Besonders in emotionalen Momenten, wie Kates Video nach Ende ihrer Chemotherapie, in dem auch ihre Eltern Carole (69) und Michael (75) zu sehen waren, wird diese familiäre Zusammengehörigkeit deutlich. Dort spielten sie Karten mit ihren Enkeln, darunter George (11), Charlotte (9), die ihrer Mama immer ähnlicher sieht, und Louis (6), und zeigten einmal mehr, dass Familie, egal wie das Leben sich verändert, immer einen zentralen Platz einnimmt.

Instagram / jmidy Prinzessin Kate und ihr Bruder James Middleton als Kinder

Getty Images Die Geschwister Pippa und James Middleton

