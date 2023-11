Plant Robert Irwin schon die Verlobung mit seiner Rorie?

Läuten bei Robert Irwin (19) und Rorie Buckey (19) bald die Hochzeitsglocken? Ende 2022 hatte es erste Gerüchte gegeben, dass der Sohn des einstigen "The Crocodile Hunter"-Stars Steve Irwin (✝44) die Nichte des ebenfalls verstorbenen Schauspielers Heath Ledger (✝28) datet. Im Juli gaben die zwei dann ihr Red-Carpet-Debüt und im August machten sie ihre Liebe schließlich auch im Netz öffentlich. Sind Robert und Rorie nun etwa schon bereit, den nächsten Schritt zu gehen?

Das behauptet nun zumindest ein Insider gegenüber Daily Mail. In den kommenden Monaten dreht der 19-Jährige die Sendung "I'm A Celebrity" in Afrika. "Jeder ist davon überzeugt, dass er ihr [dort] einen Antrag machen will", berichtet die Quelle und fügt hinzu: "Robert ist verrückt nach ihr und plant etwas Unvergessliches, wenn er offiziell um ihre Hand bittet." Da Robert und Rorie eine gemeinsame Zukunft miteinander planen, habe er sich daher etwas Besonderes ausgedacht, um seine gleichaltrige Freundin zu überraschen.

Erst im vergangenen Monat zeigte das frischgebackene Pärchen, wie verliebt es ineinander ist. Rorie teilte ein paar Aufnahmen von einem Kurztrip nach Tasmanien mit ihrem Liebsten auf Instagram. "Unglaubliche Reise", schwärmt Robert unter dem Beitrag. Auch seine Mutter Terri Irwin (59) kommentierte den süßen Post: "So ein wunderschönes Paar an meinem liebsten Ort auf der Welt."

Getty Images Rorie Buckley und Robert Irwin im Juli 2023

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin und Rorie Buckey im August 2023

Getty Images Terri Irwin mit ihrem Sohn Robert im Oktober 2022

