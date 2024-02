Prinz Harry als Teilzeit-Royal? Herzogin Meghan ist dagegen!

Mal hier, mal dort? Rund vier Jahre ist es her, dass Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) in die USA ausgewandert waren und ihre Pflichten als Royals niederlegten. Doch wegen König Charles (75)' Krebserkrankung scheint der Rotschopf diese nun wieder aufnehmen zu wollen – er möchte seinem Vater praktisch beistehen und ihn unterstützen. Scheinbar denkt Harry darüber nach, eine royale Teilzeitrolle zu übernehmen!

Dass dieses Hilfsangebot infrage komme, sei dem royalen Autor Tom Quinn zufolge allerdings sehr unwahrscheinlich – und das sei dem Prinzen wohl bewusst: "Harry weiß, dass es ihm niemals erlaubt sein wird, ein dauerhaft in Teilzeit arbeitender Royal zu sein, der sechs Monate in den Staaten und dann sechs Monate in Großbritannien bleibt". Zum einen traue ihm seine Familie dafür nicht mehr genug. Andererseits sei seine Gattin "absolut dagegen", verrät Tom Mirror – "Es gibt jetzt viel zu viel böses Blut, als dass es auch nur im Entferntesten eine Möglichkeit wäre." Dennoch habe der Bruder von Prinz William (41) das Angebot einfach machen wollen.

Fühlt sich Harry nach all den Turbulenzen in den vergangenen Jahren verantwortlich für eine Versöhnung der Familie? Dr. Tessa Dunlop vermutet ja, wie sie dem britischen Nachrichtenmedium berichtete: "Die Wut ist verschwunden. Jetzt ist Harry der Friedensstifter, der Versöhner."

Getty Images Die britischen Royals am 25. Dezember 2023

Getty Images Herzogin Meghan im März 2019

Getty Images Prinz Harry, 2023

