Gibt es keine Chance mehr für Prinz Harrys royale Rückkehr?

Gibt es für ihn kein Zurück mehr? Seit Prinz Harry (39) seine königlichen Pflichten niedergelegt hatte, herrscht zwischen ihm und der restlichen britischen Königsfamilie dicke Luft. Zuletzt näherte er sich König Charles III. (75) jedoch wieder an: Nachdem die Krebserkrankung des britischen Monarchen öffentlich geworden war, besuchte der Herzog von Sussex seinen Vater. Seit dem Treffen wird spekuliert, ob der Wahl-Amerikaner seine royalen Pflichten wieder aufnehmen wird. Ein Insider ist sich sicher: Charles und Prinz William (41) haben dazu eine klare Meinung!

Ein Freund der königlichen Familie soll gegenüber Daily Beast berichtet haben, dass der König und sein Thronfolger einer Meinung darüber sind, was Harrys royale Zukunft angeht: "William und sein Vater sind sich in dieser Sache völlig einig. Sie werden Harry auf keinen Fall wieder in eine königliche Rolle schlüpfen lassen, nachdem, was er gesagt hat." Doch trotz seiner klaren Haltung soll Charles sich über den Kontakt zu seinem Sohn freuen. "Der König liebt seine beiden Söhne sehr und war hocherfreut, Harry neulich zu sehen und natürlich möchte er auch mehr von ihm sehen", erklärt die Quelle weiter.

Bereits zuvor stellte ein Insider gegenüber OK! klar, dass der Prinz von Wales sich ausdrücklich gegen eine Rückkehr seines jüngeren Bruders ausgesprochen hatte. Der Thronfolger habe "absolut kategorisch klargemacht, dass er Harry nicht erlauben würde, zurückzukehren." Laut dem Informanten bestehe "eine Null-Prozent-Chance", dass Harry in Zukunft königliche Aufgaben wahrnehme.

Anzeige

Getty Images König Charles und Prinz Harry im April 2015

Anzeige

Getty Images Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de