K-Pop-Gruppe aespa feiert vierjähriges Jubiläum

Herzlichen Glückwunsch! Die K-Pop-Girlgroup aespa feierte gestern ihr vierjähriges Jubiläum. Die vier Mitglieder Karina (24), Giselle, Winter und Ningning posteten vor einem Tag ein Video auf ihrem offiziellen Instagram⁣-Account, auf dem sie zu dem Song "Teach Me How To Dougie" von Cali Swag District tanzten. Mit dabei sind kleine Plüschfiguren, die jeweils ein Mitglied der Gruppe repräsentieren sollen. Innerhalb eines Tages wurde das Video über acht Millionen Mal angeklickt.

Die Fans von aespa, genannt MY, freuten sich gemeinsam mit den Sängerinnen über den Meilenstein. "Wir lieben euch so sehr, aespa", schwärmte ein User auf Instagram. "Alles Gute zum vierten Jahrestag", kommentierte ein weiterer Nutzer. Nicht nur das vierte Jubiläum war ein Grund zur Freude für die Unterstützer von aespa. Die Fans konnten sich in diesem Jahr über das erste Studioalbum namens "Armageddon" freuen. Vor wenigen Wochen erschien "Whiplash", das fünfte Minialbum der Girlgroup.

Aespa wurde am 17. November 2020 unter SM Entertainment gegründet. Ihr erstes Musikvideo "Black Mamba" erreichte innerhalb von 24 Stunden über 20 Millionen Aufrufe. Nächstes Jahr wird die K-Pop-Gruppe auf Tour gehen und sogar nach Deutschland kommen. Bereits im März werden Karina, Giselle, Winter und Ningning in Frankfurt am Main performen. Über das Privatleben der vier K-Pop-Stars ist hingegen nicht viel bekannt. Karina wurde Anfang des Jahres öfter mit dem Schauspieler Lee Jaewook (26) gesehen, aber die Beziehung hielt nur wenige Wochen.

Getty Images Europe Karina, Giselle, Winter und Ningning von aespa auf dem Chopard ART Evening, Mai 2023, Frankreich

Getty Images aespa, K-Pop-Girlgroup

