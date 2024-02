Frédéric von Anhalt möchte für einen leiblichen Erben zahlen

Frédéric von Anhalt (80) hat einen Herzenswunsch. Der berühmte Adoptivsohn lebt in seiner Wahlheimat Los Angeles in Saus und Braus. In der Vergangenheit zeigte sich der Witwer von Zsa Zsa Gabor (✝99) bereits großzügig und adoptierte mehrere erwachsene Männer, unter anderem den kürzlich verstorbenen Prinz Alexander oder den Bordellbesitzer Prinz Marcus (57). Doch sein Millionenerbe möchte er den Herren wohl doch nicht anvertrauen – Frédéric will leiblichen Nachwuchs, koste es, was es wolle!

Auf Instagram macht er der Damenwelt nun ein lukratives Angebot. "Mädels, ich will nur ein eigenes Kind. Ich brauche einen Erben, weil mir die Zeit davonläuft", erklärt Frédéric. Dass er im Falle seines Ablebens keinen leiblichen Nachkommen auf dieser Welt hinterlässt, schmerze ihn sehr. Deswegen hat der Unternehmer einen Plan gefasst: Er will der Frau, die für ihn seinen Erben austrägt, eine knappe Million Euro zahlen.

Frédéric könne sich auch gut vorstellen, das Kind selbst zu zeugen. "Dazu bin ich mithilfe gewisser Pillchen durchaus noch in der Lage", bestätigt er Bild. In seinem Alter hätten das schließlich schon viele berühmte Männer geschafft.

Getty Images Frédéric von Anhalt im Januar 2017

Getty Images Prinz Frédéric von Anhalt

Getty Images Frédéric von Anhalt im September 2022

