Zehn Monate: Kida Khodr Ramadan muss Haftstrafe antreten

Jetzt wird es wirklich ernst für Kida Khodr Ramadan. Im vergangenen Dezember war bekannt geworden, dass sich der Schauspieler in diesem Monat gleich zweimal vor Gericht verantworten muss: Ihm wurde nicht nur mehrfaches heftiges Vergehen gegen die Straßenverkehrsordnung vorgeworfen, sondern auch Bedrohung zur Last gelegt. Nun wurde das endgültige Urteil gefällt: Kida muss jetzt für zehn Monate in den Knast!

Wie unter anderem Stern unter Berufung auf den Oberstaatsanwalt Berlins berichtet, wurde am Mittwoch beschlossen, dass Kida tatsächlich ins Gefängnis muss. Er wurde wegen vielfachen Fahrens ohne Führerschein zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Der "4 Blocks"-Darsteller hat nun zwei Wochen Zeit, um seine Haft anzutreten. Nach Bild-Informationen wird er wahrscheinlich in der Justizvollzugsanstalt Berlin Plötzensee einsitzen.

Die Strafe für Kida war 2022 ursprünglich zur Bewährung ausgesetzt worden. Weil er allerdings die ihm auferlegte Strafe von 20.000 Euro für wohltätige Zwecke nicht fristgerecht gezahlt hatte, wurde die Bewährung widerrufen. Dagegen hatte der Serienstar Berufung eingelegt – nun hat er aber in letzter Instanz verloren.

