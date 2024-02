"Kleiner Krieger": Footballer Giovani Bernards Baby ist tot

Giovani Bernard ist in tiefer Trauer. Der ehemalige Profifootballer und seine Partnerin Chloé sind im Jahr 2021 zum ersten Mal Eltern geworden: Ihr Sohn Julian hat das Licht der Welt erblickt. Der mittlerweile Zweijährige hat sogar ein kleines Geschwisterchen bekommen. Doch vor wenigen Wochen musste die Familie einen schweren Verlust verkraften: Giovani und Chloés neugeborenes Baby ist offenbar kurz nach der Geburt gestorben.

Auf Instagram teilte der ehemalige Tampa Bay Buccaneers Running Back ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem seine trauernde Partnerin zu sehen ist. In der Bildunterschrift erklärt er, dass sie ihr Baby verloren haben. "Du wurdest von dem Moment an geliebt, als wir von deiner Anwesenheit erfuhren. Es wurde täglich mit dir gesprochen und von vielen für dich gebetet", schreibt der 32-Jährige. Sein Kind, dessen Name offenbar Gabriel war, hatte ein starkes Herz und sei von dem ersten Moment an total verspielt gewesen: "Wir sind dankbar, dass wir dich im Arm halten und unsere kleine gemeinsame Zeit haben durften. Der Moment war kurz, aber mit einem Wirbelwind von Gefühlen gefüllt. [...] Du wirst immer unser kleiner Krieger sein."

Giovani und Chloé sind sich in der schweren Zeit offenbar gegenseitig eine große Stütze. Der einstige Sportler betonte: "Ich könnte mir ein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen. Ich bin besonders dankbar, dass ich dich meine Frau nennen darf. Du bist mehr als das, was ich mir von einer Ehefrau, Mutter und Partnerin hätte vorstellen können." Sie sei in seinen Augen wirklich bemerkenswert.

Instagram / g_bernard_xxv Giovani Bernard mit seiner Frau Chloé und seinem Sohn Julian

Getty Images Giovani Bernard, NFL-Spieler

