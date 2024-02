Scheiterte Eric Sindermanns Beziehung wegen zu viel Sex?

Ist das der Grund für das Liebes-Aus? Eric Sindermann (35) und Desiree Hansen hatten Ende des vergangenen Jahres ihre Beziehung öffentlich gemacht und anschließende Probleme immer wieder vor den Kameras ausgetragen – das hat nun ein Ende. Kürzlich gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Woran hat es bloß gelegen? Gegenüber Promiflash offenbart Eric nun, dass die sexuellen Interessen zu verschieden waren.

Für ihn ließ das Erotikmodel einen Teil seiner Arbeit links liegen und hörte mit den Gangbangs auf – doch auch in der Beziehung musste die Blondine wohl auf einiges verzichten. "Desiree wollte überall Sex haben, egal ob im Hotel, im Auto oder im Restaurant", erklärt Eric im Promiflash-Interview. Das sei ihm zu viel gewesen. "Ich würde mich als den langweiligen Playboy mit Stock im Arsch bezeichnen, wenn es um Sex geht", gesteht er und meint: "Genau bei diesem Thema hat man gesehen, dass wir zu unterschiedlich sind."

Auch in seinem Eigenheim hat der selbst ernannte Modekönig von Deutschland genaue Vorstellungen, was das sexuelle Vergnügen betrifft. "Bei mir reicht es, wenn wir in meinem Bett sind oder auf der Couch", stellt er klar. "Mein Whirlpool ist für mich auch ein No-Go, weil ich dann wieder zu viel Chlor danach reinmachen muss", erläutert er im Gespräch mit Promiflash.

Desiree Hansen und Eric Sindermann im Februar 2024

Desiree Hansen und Eric Sindermann

Desiree Hansen und Eric Sindermann im Dezember 2023

