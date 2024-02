Eric Sindermann und Desiree Hansen geben Trennung bekannt

Alles aus und vorbei bei Eric Sindermann (35) und Desiree Hansen! Der selbsternannte Modekönig von Deutschland hatte in der Vergangenheit immer wieder mit seinen Frauengeschichten für Aufmerksamkeit gesorgt. Seit einigen Monaten geht der ehemalige Handballer mit dem Erotikmodel durchs Leben, doch beide machten die Schattenseiten ihrer Beziehung immer wieder öffentlich. Nun ist damit endgültig Schluss: Eric und Desiree haben sich getrennt!

"Wie ihr in den vergangenen Monaten mitbekommen habt, ist die Beziehung von Desiree und mir immer wieder turbulent verlaufen, beziehungsweise sind sehr viele Dinge passiert", beginnt der 35-Jährige sein Statement auf Instagram. Nach einem klärenden Gespräch seien beide zum Entschluss gekommen, die Beziehung zu beenden: "Stand jetzt, Montag, 26. Februar 22:15 Uhr ist es so, dass Desiree Hansen und Eric Sindermann getrennte Wege gehen." Auch wenn der Tattooliebhaber seiner Liebe gerne noch mal eine Chance gegeben hätte, sei die Trennung die einzig richtige Entscheidung.

Der Hauptgrund des Liebes-Aus sei Desirees Wunsch, weiterhin in der Erotikbranche zu arbeiten, womit der Realitystar nicht klarkommt. Die Blondine habe ihm deutlich gemacht, dass sie in ihrer Karriere keine Rücksicht auf Eric nehmen werde und deswegen die Beziehung beendet. "Ich werde immer mit so was ein Problem haben, aber sie ist halt so", schließt der einstige Sommerhaus-Kandidat ab.

Anzeige

RTL II Eric Sindermann, "B:Real"-Star

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Desiree Hansen im Dezember 2023

Anzeige

AEDT Desiree Hansen und Eric Sindermann im Februar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de