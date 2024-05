Wie kommt der Dschungelcamp-Allstars-Cast bei den Fans an?

Haben sich die Fans mehr erhofft? Seit Montagmorgen ist offiziell, wer ins Allstars-Dschungelcamp ziehen wird. Mit dabei sind unter anderem Kader Loth (51), Luigi Birofio (24), Thorsten Legat (55) und Daniela Büchner (46). Doch nicht allen scheint die Kombi zu gefallen. In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 13. Mai, 10:30 Uhr] gaben 1.441 (41,5 Prozent) von insgesamt 3.476 Teilnehmern an, eher weniger begeistert von den Kandidaten zu sein. 2.035 und damit 58,5 Prozent finden den Cast hingegen richtig gut.

Das geteilte Meinungsbild spiegelt sich auch in den Kommentaren unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram wider. Ein User schreibt: "Die Frauen hören sich interessant an. Emmy Russ wäre auch super gewesen oder Yeliz Koc, aber Georgina und Sarah werden toll." Ein weiterer schlägt vor: "Kickt die Männer raus und holt Désirée Nick vs. Anouschka Renzi und Helena Fürst rein!" Vor allem Gigis Teilnahme an "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" stößt auf großen Zuspruch.

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es zahlreiche Spekulationen gegeben, wer sich noch einmal den Herausforderungen des Dschungels stellen wird. Auch Indira Weis (44) und Chris Töpperwien (50) sollten Gerüchten zufolge dabei sein. Sie sind von RTL jedoch nicht als Teilnehmer bestätigt worden. Stattdessen runden Winfried Glatzeder (79), Hanka Rackwitz (55), Mola Adebisi (51), David Ortega (38), Eric Stehfest (34), Giulia Siegel (49) und Elena Miras (32) den Cast ab.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Kader Loth, Reality-TV-Legende

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Winfried Glatzeder, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de