Gabriel Kelly hörte für "Let's Dance" mit dem Rauchen auf!

Gabriel Kelly (22) zieht offenbar einen Schlussstrich! Aktuell begeistert der Sänger bei Let's Dance die Jury und die Zuschauer. Mittlerweile hat sich der Promi-Spross sogar bis ins Halbfinale gekämpft. Um für die beliebte Tanzshow auch gewappnet zu sein, zog Gabriel an einem Strang. "Ich rauche nicht mehr", erzählt der Sohn von Angelo Kelly (42) im Interview mit RTL. Diesen Entschluss habe er vor dem Beginn der aktuellen Staffel getroffen: "Wenn ich das jetzt richtig durchziehen möchte, muss ich es auch lassen mit dem Rauchen. Ansonsten wird es mit der Kondition einfach schwierig."

Gabriels Entscheidung zahlt sich offenbar aus! "Ich bin, glaube ich, fitter denn je", berichtet der derzeitige Anwärter auf den Titel Dancing Star 2024 stolz. Nicht nur seine Kondition habe sich verbessert, auch das harte Training scheint bei dem Musiker zu fruchten. Gabriel habe mittlerweile bereits sieben bis acht Kilo verloren.

Nicht nur die strengen Juroren und die Zuschauer sind ganz angetan von dem Mitglied der Kelly Family – für seine Mitstreiter stellt er eine große Konkurrenz dar! "Also ich glaube, der hat sich schon sehr klar als Topfavorit herauskristallisiert", erklärt Jana Wosnitza (30) gegenüber RTL. Das sieht auch Mark Keller (59) so, der verletzungsbedingt aus dem Wettbewerb ausschied: "Ich glaube, am Ende wird es Gabriel machen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Malika Dzumaev und Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Gabriel das Rauchen nun ganz sein lässt? Ja, bestimmt! Nein, ich denke, das ist jetzt nur für "Let's Dance". Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de