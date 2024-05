Zayn Malik gibt nun Einblicke in Beziehung mit Ex Gigi Hadid

Zayn Malik (31) spricht über seine Ex Gigi Hadid (29)! Gemeinsam mit dem Model hat der Ex-One Direction-Sänger eine Tochter namens Khai. In der Sendung "The Zach Sang Show" plaudert er aus, was die Kleine von ihrer Mutter geerbt haben könnte – und gibt zugleich intime Einblicke in die Ex-Beziehung. Khai könne schon ein wenig Schlagzeug spielen: "Sie hat Rhythmus, wenn sie auf das Schlagzeug schlägt. Damit kann sie später auf jeden Fall etwas anfangen. Ihre Mutter war richtig gut am Schlagzeug bei Guitar Hero. Ich war zwar auch sehr gut, aber G hat mich immer geschlagen." Auch nach der Trennung spricht er nur respektvoll über seine Verflossene.

Doch diese neue Info dürfte einige Fans schockieren. Zayn erklärt im selben Interview, dass er nicht genau wisse, was Liebe überhaupt bedeutet: "Das ist eine schwere Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich nicht weiß, ob ich überhaupt schon mal verliebt gewesen bin." Hat er Gigi also nicht geliebt? Keine seiner bisherigen Beziehungen waren für die Ewigkeit bestimmt. Auch die mit dem Little Mix-Mitglied Perrie Edwards (30) ging in die Brüche – dabei waren sie sogar verlobt.

Seit geraumer Zeit ist der Musiker Single. Er scheint sich komplett auf seine Tochter und seine Karriere zu fokussieren. Vor wenigen Tagen kündigte der Brite sein erstes Konzert nach vielen Jahren Bühnenpause auf Instagram an! Am 17. Mai wird er im Shepherd's Bush Empire in London performen – ein einziges Mal. Sonst wird es erstmal keine Konzerte geben. Dafür aber eine Dokumentation. "Road Back To The Mic" soll das Leben des Superstars hinter den Kulissen zeigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Malik mit ihrer Tochter Khai

Anzeige Anzeige

Getty Images Zayn Malik, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Zayn nun mehr über Gigi spricht? Schön, er ist respektvoll. Das sollte alles weiterhin privat bleiben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de