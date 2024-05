"Meine Individualität verloren": Twenty4tim hatte eine Krise

High Heels, extravagante Outfits und auffälliges Make-up – Die Fans lieben den Social-Media-Superstar Twenty4tim (23) für sein selbstbewusstes Auftreten. Doch seit seiner Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp erkennen aufmerksame Beobachter eine deutliche Stilveränderung. Wie er selbst sagt, habe er in der australischen Wildnis seine Männlichkeit wiedergefunden. Warum das für ihn der Auslöser für eine Identitätskrise war, erklärt der Sänger nun als Gast in der Talkshow "deep und deutlich". Tim beginnt mit einem ehrlichen Geständnis: "Ich habe in den letzten Wochen ein bisschen meine Individualität verloren, weil ich auch nicht mehr so feminin auftreten wollte." Durch seine männlichere Art habe er sich mehr akzeptiert gefühlt. "Weil ich es geil fand, mal nicht kämpfen zu müssen, mal keinen Gegenwind zu bekommen", macht er deutlich.

Obwohl der erfolgreiche Influencer mit weniger Hass im Netz fertigwerden musste, blieb bei ihm offenbar ein negativer Beigeschmack. "Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich mich selber verliere und mich in eine Schiene drücken lasse", erinnert sich der leidenschaftliche Tänzer. Dieses Gefühl sei für ihn schwer zu ertragen. Ehrlich fügt er hinzu: "Immer wenn das passiert, drehe ich durch." Dennoch versuche er sich selbst treu zu bleiben. Auch wenn er jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger sei: "Trotzdem bin ich beides, Tim und Twenty4tim!"

Auch über die On-Off-Romanze mit seiner Dschungel-Kollegin Kim Virginia (28) spricht der Internet-Star in dem Interview ganz offen. Vor allem die Vorwürfe, dass das Verhältnis fake sei, würden ihn sehr verletzen. "Es gab Leute, die gesagt haben, du hattest niemals Sex mit Kim Virginia, du bist doch viel zu feminin", erinnert er sich an die negativen Kommentare. Doch selbstbewusst stellt der 23-Jährige klar: "Nur, weil ich mal Make-up trage, heißt das nicht, dass ich nicht mit einer Frau schlafen kann."

Getty Images Twenty4tim, Influencer

Instagram / twenty4tim/ Kim Virginia Hartung und Twenty4tim, Realitystars

