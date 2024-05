Herzogin Meghan gedenkt Prinzessin Dianas mit Schmuckstück

Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) haben die vergangenen Tage in Nigeria verbracht. Neben der Besichtigung einer Schule und Treffen mit Militärvertretern nahmen die beiden auch an einem Empfang für Militärfamilien teil. Dort trug die Herzogin eine weiße, trägerlose Robe und eine besondere Kette mit Kreuzanhänger. Wie People berichtet, handelt es sich bei der Kreuzkette um ein Schmuckstück aus dem Erbe von Prinzessin Diana (✝36)! Prinz Harry soll sie seiner Frau erst vor Kurzem geschenkt haben. Auch am Vortag hat Meghan bereits einen Halsreif zur Schau gestellt, der dem von Harrys Mutter erstaunlich ähnlich sieht. Den goldenen Reif hat Diana vor knapp 30 Jahren selbst getragen, als sie zu Besuch in Nigeria war.

Prinz Harry stand seiner Mutter unglaublich nahe – so nahe, dass er sogar zwei Diamanten aus ihrem Besitz in den Verlobungsring für Meghan einbauen ließ. Damals erklärte er gegenüber BBC: "Ich wollte sicherstellen, dass sie [Diana] auf dieser verrückten Reise bei uns ist." Den Fans der Krone geht es allerdings mächtig gegen den Strich, dass der Prinz seiner Liebsten die Schmuckstücke seiner Mama schenkt. "Sie ist nicht Diana, sondern ein vulgäres Monster! Diebin! Sie hat die Krone für ihre eigenen Zwecke ausgenutzt, diese selbstsüchtige Narzisstin!", schreibt ein User auf X. Ein weiterer meint: "Ich hoffe, das Kreuz verbrennt ihr die Haut. Sie verdient es nicht, irgendetwas von Diana zu tragen."

Die Reise nach Nigeria hat dem einst royalen Pärchen viel bedeutet. Da Meghan nigerianische Wurzeln hat, soll sie sich sehr wohlgefühlt haben. Harrys Angehörigen gefiel der Ausflug allerdings wohl eher weniger. König Charles (75) und Prinz William (41) wollen angeblich nicht, dass die Reise der beiden in Verbindung mit dem Königshaus gebracht wird. Da Harry und Meghan nicht zu den "arbeitenden Royals" gehören, soll es zwischen den Parteien eine klare Trennung geben, erklärte BBC-Royal-Korrespondentin Jennie Bond.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Nigeria

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Meghan mit ihrem Schmuck Harrys Mama gedenkt? Sehr rührend! Das wirkt etwas aufgesetzt auf mich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de