Schwangere Jennifer Lange kann ihr Babyglück kaum fassen

Jennifer Lange (30) schwelgt momentan im absoluten Babyglück. Gemeinsam mit ihrem Partner Darius Zander (40) erwartet die ehemalige Bachelor-Siegerin ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im Netz zeigt die Influencerin gerne Details aus ihrem Alltag als werdende Mama. Auf ihrem neuesten Instagram-Beitrag hält Jennifer ihren kleinen Babybauch und schreibt stolz dazu: "Ich kann es manchmal immer noch nicht fassen, dass ein kleines Wunder in mir heranwächst. Das wahrscheinlich größte kleine Wunder, was ich mir jemals vorstellen kann. Ohne es vorher geahnt zu haben."

Niedliche Details: Den süßen Schnappschuss teilt Jennifer am Muttertag mit ihren Followern. Das scheinen auch ihre Fans zu bemerken. "Alles Gute zum Muttertag, auch wenn euer Glück noch in dir schlummert", kommentiert eine Person den Beitrag der 30-Jährigen. "Oh ja, das größte Abenteuer, das es gibt und dann auch noch am ersten Muttertag als Mama", freut sich ein weiterer Nutzer mit Jennifer.

Nachdem die Liebe von der TV-Bekanntheit und ihrem damaligen Partner Andrej Mangold (37) nach einigen Jahren Beziehung gescheitert war, verliebte sie sich in dessen guten Kumpel Darius. Gemeinsam freuen sich die beiden Turteltauben nun auf ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Das Geschlecht ihres Babys kennt Jennifer noch nicht. Bei der Babyparty Anfang Juni wird die Schwangere endlich erfahren, was es wird.

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange, TV-Bekanntheit

Instagram / jenniferlange Darius Zander und Jennifer Lange, Influencer

Wie findet ihr Jennifers Worte? Ich finde sie total niedlich! Na ja, mir ist das ein bisschen zu kitschig... Ergebnis anzeigen



