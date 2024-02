Football-Spieler Craig Roh (33) stirbt nach Krebsdiagnose

Tragische News aus der Football-Welt. Craig Roh (✝33) machte sich als Defensive End sowohl in der National Football League als auch in der Canadian Football League einen Namen. Bis 2014 spielte er aktiv beim NFL-Team der Carolina Panthers. Im Anschluss war er noch bis 2017 in seiner Heimat Kanada aktiv. Doch nun folgen traurige Neuigkeiten: Craig ist an Krebs verstorben.

Das macht seine Frau Chelsea heute über die sozialen Medien wie unter anderem Instagram bekannt. "Ich wollte all seine Follower wissen lassen, dass Gott Craig nach einem 18-monatigen Kampf gegen Darmkrebs im vierten Stadium am Montag, dem 26. Februar, nach Hause geholt hat", beginnt sie das emotionale Statement. Der Sportler sei nicht besonders öffentlich mit seiner Krankheit umgegangen, weil er nicht gewollt habe, diese Art von Aufmerksamkeit zu bekommen. "Während wir trauern und unser Leben neu ordnen, werden wir uns bald mit zukünftigen Plänen, die Craig zurechtgelegt hat, zurückmelden", beendet Chelsea ihr Statement.

In den Kommentaren trauern die Fans. "Das ist absolut herzzerreißend... Wir senden euch und euerer Familie Liebe, Gebete und Beileid", schreibt ein User, und ein anderer ergänzt: "Es tut mir so leid für den Verlust. War am Boden zerstört, als ich das las." Weil wohl viele fragten, wie sie helfen können, richtete Craigs Familie eine GoFundMe-Seite ein. Die Spenden sollen für die noch ausstehenden Arztkosten und die Ausbildung des gemeinsamen Sohnes genutzt werden.

Craig Roh, Football-Spieler

Craig Roh, Sportler

Craig Roh im Januar 2012

