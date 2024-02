Thomas Kingstons Tod: Die britischen Royals sind in Trauer!

Gestern gab es traurige Nachrichten aus dem Buckingham Palace: Lady Gabriella Windsors (42) Mann Thomas Kingston ist tot. Er wurde am Sonntagabend in Gloucestershire leblos aufgefunden. Inzwischen wurden auch König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) über seinen plötzlichen Tod informiert. "Sie schließen sich Prinz und Prinzessin Michael von Kent und allen, die ihn kannten, an und trauern um ein sehr geliebtes Mitglied der Familie", ließ das britische Königshaus verlauten, wie unter anderem People berichtete. Derweil zeigten sich Thomas' Schwiegereltern kurz nach seinem Tod bereits der Öffentlichkeit.

Im Rahmen eines Gedenkgottesdienstes für den verstorbenen König Konstantin II. von Griechenland (✝82) erschienen auch der Prinz und die Prinzessin Michael von Kent. Vermutlich wussten sie zu diesem Zeitpunkt bereits, dass Thomas plötzlich gestorben ist. Darauf lassen zumindest die eher blassen Mienen der beiden in der St. George's Chapel schließen. In der Kirche hatten sich ihre Tochter und deren Liebster 2019 noch überglücklich das Jawort gegeben. Thomas' Tod erschüttert die Royals, während die Polizei sich die Todesumstände genauer ansieht.

Warum genau Thomas mit nur 45 Jahren aus dem Leben schied, ist unklar und wird derzeit genauer untersucht. Die zuständigen Beamten machten zu seinem Tod bereits deutlich: "Es gibt keine verdächtigen Umstände und keine anderen Beteiligten." Besonders tragisch an dem Ganzen: Noch vor wenigen Wochen zeigten sich Thomas und seine Gattin am Valentinstag strahlend auf einem Event in London.

Anzeige

Getty Images König Charles III, Camilla, Lady Gabriella Windsor und Thomas Kingston, 2023

Anzeige

Getty Images Die Prinzessin und der Prinz Michael von Kent im Februar 2024

Anzeige

Getty Images Thomas Kingston und Lady Gabriella Windsor, 2022

Anzeige

Denkt ihr, dass Charles und Camilla noch ein persönliches Statement zu Thomas' Tod teilen werden? Sicher, aber das dauert noch. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de