Zendaya und Co.: Diese Promis vergeben die Oscars 2024!

In wenigen Tagen ist es endlich wieder so weit und die Crème de la Crème der Filmbranche wird geehrt! Am 10. März werden die alljährlichen Oscars vergeben. Dieses Mal dürfen auch wieder so einige Stars und Sternchen sowie Filmschaffende darauf hoffen, einen der begehrten Goldjungen zu ergattern. Unter anderem Bradley Cooper (49), Cillian Murphy (47) und sogar die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (45) sind im Rennen. Nun steht auch fest, welche Promis in diesem Jahr die Oscars vergeben werden!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Academy Awards wird diese Information nun verkündet. Unter den Presentern sind auch ehemalige Oscar-Gewinner, die den Goldjungen nun weitergeben dürfen – darunter Brendan Fraser (55), Nicolas Cage (60), Jamie Lee Curtis (65) und Jennifer Lawrence (33). Damit hört die Liste der Filmstars aber noch nicht auf. Ebenfalls die glücklichen Gewinner bekannt geben werden Matthew McConaughey (54), Lupita Nyong'o (41), Al Pacino (83), Zendaya (27), Chris Hemsworth (40) und Dwayne "The Rock" Johnson (51).

Aber nicht nur Schauspieler werden auf der Bühne der Oscars stehen – auch Musiker Bad Bunny (29) wird einen Preisträger verlesen. Das sorgt für einigen Unmut bei den Fans. "Bad Bunny? Ihr verarscht mich doch", "Bad Bunny ist nicht einmal ein Schauspieler. Die schlechteste Entscheidung, die ihr hättet treffen können!" oder auch "Was hat Bad Bunny mit all dem zu tun?", lauten nur wenige der vielen empörenden Kommentare.

