Belogen: Katharina Eisenblut ist von ihrem Ehemann getrennt

Katharina Eisenblut (29) und Niko Kronenbitters Liebe hat offenbar keine Zukunft! Die ehemalige DSDS-Kandidatin und der Medienunternehmer haben sich im November 2022 das Jawort gegeben – kurz zuvor hat ihr gemeinsamer Sohn das Licht der Welt erblickt. Doch über dem Liebeshimmel sind dunkle Wolken aufgezogen. Seit wenigen Tagen fehlt auf Katharinas Social-Media-Profilen jede Spur von Niko. Jetzt bestätigt sie die Trennung!

In einem Instagram-Video kommen der ehemaligen Die Alm-Kandidatin die Tränen. Die Trennung liege erst einen Tag zurück, erklärt sie in dem Clip. Offenbar habe sie den Schlussstrich gezogen: "Ich bin gegangen und trotzdem tut es so sehr weh. Wir hatten gestern ein Gespräch und als ich seine Stimme gehört habe, bin ich zerbrochen und habe mich emotional verhalten, Sachen gesagt, die ich nicht so meinte, aber ich verstehe nicht, wie man so wenig für sein Kind geben kann." Niko habe unverzeihliche Dinge getan, die sie nicht mehr einfach so runterschlucken konnte. Er sei sich aber angeblich keiner Schuld bewusst.

Was genau vorgefallen ist, außer dass sich ihr Ex offenbar kaum Interesse an ihrem gemeinsamen Kind hat, verrät Katharina nicht. Doch sie betont: "Ich wurde von vorne bis hinten belogen und ich kann gefühlt nie wieder einem Mann vertrauen." Sie werde ihrem Verflossenen vermutlich nur mit einer Therapie verzeihen können und das Ganze verarbeiten. "Mir brennt mein Herz. Meine Seele ist so verletzt und ich kann es kaum in Worte fassen", trauert die Influencerin.

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter, Katharina Eisenblut und ihr Sohn im Februar 2023

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de