"Sehr intelligent": Elias Becker schwärmt von Freundin!

Elias Becker (24) hat in ihr die Richtige gefunden! Im Herbst des vergangenen Jahres hatte der Sohn von Boris (56) und Barbara Becker (57) öffentlich gemacht, dass er in einer Beziehung ist: Sein Glück hat der Promi-Spross in dem Model Yasemine Dahlberg gefunden. Gemeinsam posiert das schöne Paar jetzt auf einem Münchner Event: Hier kommt Elias aus dem Schwärmen über seine Partnerin gar nicht mehr raus!

"Ich lerne viel von ihr. Sie ist sehr, sehr intelligent. Ich könnte nicht glücklicher sein", freut er sich im RTL-Interview. Yasemin besuchte die Elite-Uni in Columbia und arbeitet heute bei der New York Times. Doch nicht nur ihre Bildung begeistert Elias. "Die Art, wie sie mich anschaut, wie sie mich fühlen lässt. [...] Ihre Augen haben mich am meisten angezogen", schwärmt er.

Auch zu ihrem Geburtstag im Januar gratulierte Elias seiner Yasemine überschwänglich und brachte seine Liebe zum Ausdruck. "Alles Gute zum Geburtstag, kleiner Käfer. Danke, dass du jeden Tag ein kleines bisschen besser machst als den davor", schrieb er liebevoll zu einem süßen Pärchenbild.

Anzeige

Instagram / e.current Elias Becker und Yasmine Dahlberg

Anzeige

Instagram / e.current Elias Becker und Yasmine Dahlberg

Anzeige

Instagram / e.current Elias Becker und seine Freundin

Anzeige

Wie findet ihr Elias Beckers Entscheidung, seine neue Freundin öffentlich zu zeigen? Toll, er strahlt vor Glück! Irgendwie überflüssig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de