Barbara Becker feiert 25. Geburtstag von ihrem Sohn Elias

Für Boris Becker (56) und seine Ex-Frau Barbara (57) gab es einen Grund zum Feiern: Ihr gemeinsamer Sohn Elias (25) wurde gestern vor 25 Jahren geboren! Anlässlich dieses besonderen Tages veröffentlichte die ehemalige Schauspielerin einige Schnappschüsse auf Instagram und gratulierte dem jüngeren ihrer beiden Söhne mit ein paar liebevollen Zeilen. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz! Wir sind so stolz auf dich und lieben dich so sehr!", schrieb Barbara unter den Post.

Dem Beitrag nach zu urteilen, hatte der Nachwuchs des einstigen Tennisprofis wohl einen schönen Tag und verbrachte ihn mit all seinen Liebsten. Während einige Fotos Elias mit einem Geburtstagshut und einem Teller voller Gebäck und Kerzen zeigen, ist er auf einem anderen beispielsweise mit seiner Freundin Yasmine zu sehen. Zudem schlossen er und seine Familie den Tag wohl mit einem leckeren Dinner ab – denn die letzte Aufnahme zeigt das Stück eines Geburtstagskuchens im Restaurant Casa Cipriani in New York.

Auf dem Social-Media-Profil seines Vaters ist bisher kein Geburtstagspost zu finden – dafür hat Boris seinem Spross aber bestimmt im Privaten gratuliert. Immerhin beweist er immer wieder, was für ein gutes Verhältnis er zu seinen Jungs hat, indem er private Einblicke aus ihren Urlauben im Netz teilt. Vergangenen Monat veröffentlichte der 56-Jährige einige Bilder, auf denen er zusammen mit Elias, Noah und Amadeus in sommerlichen Klamotten für die Kamera posiert. "Die Becker-Boys! Wünsche euch allen positive Sommervibes aus Portugal", hieß es darunter.

Instagram / barbarabeckersworld Barbara und Elias Becker mit Yasmine Dahlberg im September 2024

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinen Söhnen im August 2024

