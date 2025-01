Elias Becker und Yasmine feiern ihren Geburtstag auf Safari

Auch in diesem Jahr lässt es sich Elias Becker (25) nicht nehmen, anlässlich des Geburtstags seiner Freundin Yasmine Dahlberg einen rührenden Beitrag auf Instagram zu teilen. Den Ehrentag seiner Liebsten zelebrierten die zwei allem Anschein nach während eines Trips durch die Wildnis Afrikas. So genoss das Paar die Reise beispielsweise bei einer Safari, beim Tanzen mit Einheimischen oder bei einem romantischen Picknick bei Sonnenuntergang. "Happy Birthday", gratuliert Elias Yasmine und nennt sie liebevoll seinen kleinen Elefanten.

Seit rund anderthalb Jahren gehen der Promi-Spross und das Model bereits als Paar durchs Leben. Im September 2023 machten sie ihre Beziehung mit einem gemeinsamen Auftritt bei einem Event in New York offiziell. Seither zeigt sich das Liebespaar regelmäßig turtelnd in der Öffentlichkeit. "Ich könnte nicht glücklicher sein", schwärmte Elias einst im Interview mit RTL. "Ich lerne viel von ihr. Sie ist sehr, sehr intelligent", erklärte er stolz und fügte hinzu, dass es vor allem ihre Art sei, die ihn begeistere: "Die Art, wie sie mich anschaut, wie sie mich fühlen lässt."

In den sozialen Medien begeistert Elias seine Fans nicht nur mit hübschen Schnappschüssen von seiner Partnerin und romantischen Pärchenbildern – auch über Einblicke in sein eigenes Leben erfreuen sich seine Follower. Hin und wieder teilt der 25-Jährige Aufnahmen von seinen Shootings für große Modemarken oder Magazine, auf denen er in den meisten Fällen Oberkörper frei posiert und sein stahlhartes Sixpack in Szene setzt.

Instagram / eliasbecker Elias Becker und seine Freundin Yasemine Dahlberg, Januar 2025

Instagram / eliasbecker Elias Becker, Dezember 2023

