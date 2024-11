In Unterwäsche: Elias Becker startet als Männermodel durch

Elias Becker (25) heizt seinen Fans ordentlich ein. Der Sohn von Boris Becker (56) macht sich jetzt offenbar einen Namen als Männermodel und startet mit einer seiner ersten Kampagnen gleich besonders heiß durch. Für ein Kleidungslabel schlüpft der Promi-Spross lediglich in eine knappe Unterhose und posiert so oberkörperfrei. Die Fotos präsentiert Elias stolz bei Instagram. Was den Fans wohl besonders gut gefällt: Das Nachwuchsmodel setzt so sein Sixpack perfekt in Szene. Entsprechend überschütten seine Follower ihn mit Lob. "Ein unglaublich schöner, besonderer [...] Mann. Sowohl innerlich als natürlich auch äußerlich", schwärmt ein User begeistert. Ein anderer meint: "Was für Muskeln, Körper und Gesicht!"

Das Shooting scheint der Startschuss für Elias' Modelkarriere zu sein. Eine, die ihn dabei bestimmt unterstützt, ist Freundin Yasmine. Die beiden sind seit etwas über einem Jahr ein Paar – und schwer verliebt. Der 25-Jährige nutzte bereits mehrere Gelegenheiten, um von seiner Liebsten zu schwärmen. "Ich lerne viel von ihr. Sie ist sehr intelligent. Ich könnte nicht glücklicher sein", freute er sich vergangenes Jahr im Interview mit RTL und ergänzte: "Die Art, wie sie mich anschaut, wie sie mich fühlen lässt. [...] Ihre Augen haben mich am meisten angezogen." Gemeinsam bauen die beiden sich derzeit ein Leben in New York City auf, Elias als Model und Yasmine als Kundenkoordinatorin bei der renommierten New York Times.

Elias stammt aus Boris' Beziehung zu seiner Ex-Frau Barbara Becker (58). Trotz der Trennung seiner Eltern ist sein Verhältnis mit Mama und Papa aber sehr eng. Boris lässt seine Fans regelmäßig an den Abenteuern mit seinen Söhnen teilhaben. Beispielsweise postete der ehemalige Tennisprofi im Sommer dieses Jahres stolz ein Foto mit seinen "Becker-Boys". Darauf posierte er zusammen mit Elias, dessen älterem Bruder Noah (30) und dem kleinen Halbbruder Amadeus (14). Die Truppe verbrachte einen gemeinsamen Urlaub in Portugal. Bei anderer Gelegenheit nahm Boris seine Jungs mit zur Fashion Week in Mailand. Auch hier war zu erkennen: Die Beckers sind ein eingeschworenes Team.

Anzeige Anzeige

BFA / ActionPress Elias Becker und Yasmine Dahlberg im September 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinen Söhnen im August 2024

Anzeige Anzeige