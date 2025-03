Boris Beckers Sohn Elias gibt als Gastjuror Tipps bei GNTM

London Fashion Week, Dolce & Gabbana, Hugo Boss und Co. – Model Elias Becker (25) lebt den Traum, den jeder Kandidat der aktuellen 20. Staffel von Germany's Next Topmodel hat. Der Sohn von Tennislegende Boris Becker (57) ist nun in der neuesten Folge am Mittwoch zu sehen, wie er am Wochenende mit einem kurzen Clip via Instagram verriet. Das Model, das international bereits Karriere gemacht hat, unterstützt Heidi Klum (51) und ihre Kandidaten als Gastjuror. Dabei teilt der 25-Jährige wertvolle Tipps mit den Männern, die sich beweisen müssen. "Du musst wissen, dass es tausend Nein brauchte, um an den Punkt zu kommen, an dem du dein erstes Ja bekommst", so Elias während der Denim-Challenge, bei der die Männer nicht nur mutige Outfits präsentieren, sondern auch eine Rolle Stoff auf ihren Schultern tragen müssen. Es sei einfach wichtig, stark zu bleiben.

Doch damit nicht genug: Während Elias sein Know-how und seine Erfahrung erstmals an der Seite von Modelmama Heidi weitergibt, gab es Ende Januar eine weitere Premiere im Hause Klum, ebenso wie für zwei der GNTM-Kandidaten. Heidis ältester Sohn Henry gab sein Debüt als Model – und das auf der Pariser Fashion Week. Ein Cover-Shooting folgte wenig später, wie seine Mutter stolz teilte. Unter der Anleitung von Heidi und Schwester Leni (20) betrat der 19-Jährige selbstbewusst die große Modebühne, wie hinter den Kulissen des Events zu sehen ist: "Ich bin das erste Mal auf dem Catwalk, das erste Mal für einen Designer. Ich bin nervös, aber freue mich riesig", erzählte Henry in den #GNTM Stories (Joyn). Heidi fieberte aus der Ferne mit: "Ich bin sehr stolz, dass Henry seine erste Show in Paris laufen durfte."

Elias, der in der Vergangenheit auch als DJ in Erscheinung trat, mischt hingegen bereits seit einigen Jahren in der Modewelt mit. Neben seinem guten Aussehen und einem coolen Auftreten zieht er vor allem mit seinem charmanten Lächeln die Blicke auf sich. Als Sohn von Boris und Barbara Becker (58) ist Elias zwar in einer prominenten Familie aufgewachsen, pflegt jedoch ein zurückhaltendes, bodenständiges Image. Für ihn stehe die Arbeit an erster Stelle: "Im Modelbusiness braucht es Geduld, Fokus und Ausdauer", sagte er in einem früheren Interview. Seine Erfahrungen – inzwischen sogar als Juror – teilt er heute mit angehenden Models, die von seiner Expertise profitieren können.

Getty Images, Getty Images Collage: Heidi Klum, Henry Samuel

Instagram /eliasbecker, Andreas Rentz/Getty Images for Greentech Festival Collage: Elias und Barbara Becker

