An Supermans Geburtstag: Dreharbeiten für neuen Film starten

Die Vorfreude steigt! James Gunn (57) ist ein erfolgreicher US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur. Vor allem Science-Fiction-Fans dürfte sein Name ein Begriff sein: Aus der Feder des Filmemachers stammen unter anderem die Drehbücher für berühmte Blockbuster wie "Guardians of the Galaxy" oder "The Suicide Squad". Pünktlich zum Ehrentag eines ganz bestimmten Superhelden überrascht James die Fans nun mit äußerst aufregenden Neuigkeiten!

"Ich bin überglücklich, heute, am 29. Februar, den Beginn der Dreharbeiten zu "Superman" ankündigen zu können, was zufällig und ungeplant auf Supermans Geburtstag fällt", verkündet der 57-Jährige stolz via Instagram. Ursprünglich war ein anderer Filmtitel geplant, doch James erklärt: "Als ich den ersten Entwurf des Drehbuchs fertigstellte, nannte ich den Film "Superman: Legacy". Als ich den endgültigen Entwurf abgeschlossen hatte, war klar, dass der Titel "Superman" lauten würde. Der Film soll im Juli 2025 in die Kinos kommen.

Die Fans sind außer sich vor Freude und kommentieren den Beitrag fleißig. "So cool, du wirst auf jeden Fall ein Meisterwerk schaffen. Ich kann kaum erwarten, es zu sehen, James", schreibt ein begeisterter Fan. "Ich bin so gespannt auf den Film, ich hoffe, ihr habt eine wunderbare Produktion und viel Spaß!", lautet ein weiterer Kommentar.

ActionPress Henry Cavill als Superman in "Batman vs. Superman: Dawn of Justice"

Getty Images Christopher Reeve als Superman

Getty Images James Gunn bei der Premiere von "The Suicide Squad"

