Wird Ryan Reynolds noch mal in "Green Lantern" mitspielen?

Regisseur James Gunn (58) hat kürzlich verraten, dass er Ryan Reynolds (48) gefragt hat, ob er in seine alte Rolle als "Green Lantern" zurückkehren würde. Laut Deadline soll es zu dem Gespräch gekommen sein, nachdem James 2022 zusammen mit Peter Safran die Leitung von DC Studios übernommen hatte. Doch Ryans Antwort war eindeutig. Eine Rückkehr als Hal Jordan kommt für ihn nicht infrage.

Im Podcast "Happy Sad Confused" erzählte James von ihrer Unterhaltung: "Ich fragte ihn: 'Kommst du zurück?!' Und er antwortete: 'Hau mir bloß ab!'" Diese Reaktion überrascht eher weniger – schließlich hatte Ryan seinen Charakter in "Deadpool 2" sogar in der Zeit zurückreisen lassen, um dem Schauspieler in den Kopf zu schießen, bevor dieser die Chance hatte, die Rolle des Hal Jordan in "Green Lantern" anzunehmen.

Trotz des Misserfolgs von "Green Lantern", der weder bei Kritikern noch an den Kinokassen überzeugen konnte, hatte der Film für Ryan auch eine positive Seite. Am Set lernte er seine heutige Ehefrau Blake Lively (37) kennen. Gemeinsam haben sie mittlerweile vier Kinder und zählen zu den beliebtesten Paaren Hollywoods. Auch wenn Ryan außen vor ist, arbeitet HBO aktuell an einer neuen "Green Lantern"-Serie, an der unter anderem Chris Mundy und Damon Lindelof (51) beteiligt sind. Fans dürfen also gespannt sein, was die Zukunft für das "Green Lantern"-Franchise bereithält.

SIPA PRESS / Action Press Blake Lively und Ryan Reynolds in "Green Lantern"

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

