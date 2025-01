Zahlreiche Promis trauern um Star-Regisseur David Lynch (†)

Am Donnerstagabend machten traurige Neuigkeiten die Runde: Der Kultregisseur David Lynch (78) ist verstorben. Kurze Zeit nach dem Bekanntwerden seines Todes meldeten sich bereits zahlreiche Promis zu Wort, um ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen und ihm Tribut zu zollen. Laut The Wrap äußerte sich beispielsweise Steven Spielberg (78) zum Tod seines Kollegen: "Ich habe Davids Filme geliebt. 'Blue Velvet', 'Mulholland Drive' und 'Elephant Man' definierten ihn als einzigartigen, visionären Träumer, der Filme drehte, die sich handgemacht anfühlten." Laut ihm habe die Welt eine "originelle und einzigartige Stimme" verloren.

Auch der Filmemacher James Gunn (58) verabschiedet sich mit einem rührenden Tribut von David. Auf der Social-Media-Plattform X schreibt er: "Ruhe in Frieden, David Lynch. Du hast so viele von uns inspiriert." Zudem meldete sich auch der Schauspieler Nicolas Cage (61), der für Davids Film "Wild At Heart" vor der Kamera stand, zu Wort. Gegenüber Deadline betonte er, dass der Regisseur ein "einzigartiges Genie des Kinos, einer der größten Künstler dieser oder jeder anderen Zeit" gewesen sei.

Am Donnerstagabend gab die Familie bekannt, dass David verstorben ist. Im Rahmen eines Statements, das die Angehörigen auf Facebook veröffentlichten, ließen sie die Fans wissen: "Mit tiefem Bedauern geben wir den Tod von David Lynch bekannt. Es gibt jetzt ein großes Loch in der Welt, weil er nicht mehr bei uns ist."

