Superman ist zurück: Der neue Film startet im Sommer 2025

Der Urvater aller Superhelden kehrt zurück auf die Leinwand. Marvel-Regisseur James Gunn (58) realisierte den neuen Superman-Film zusammen mit David Corenswet (31) in der Hauptrolle. Einen Starttermin gibt es bereits: Premiere feiert das neue Abenteuer am 11. Juli 2025. Die Erwartungen sind groß. Dabei ist zur Handlung noch gar nicht so viel bekannt. Laut Moviepilot heißt es bisher zum Inhalt nur: "'Superman' erzählt die Geschichte von Supermans Reise, sein kryptonisches Erbe mit seiner menschlichen Erziehung als Clark Kent aus Smallville, Kansas, in Einklang zu bringen." An Davids Seite stehen Schauspielgrößen wie Rachel Brosnahan (33), die die Lois Lane verkörpert, Nicholas Hoult (34) als Antagonist Lex Luthor und Nathan Fillion (53) als Green Lantern Guy Gardner.

Einen ersten Blick auf den neuen Superman David Corenswet gab es schon im Mai. Die Aufnahme zeigt den Darsteller mit der berühmten Tolle auf dem Kopf beim Anziehen seiner Helden-Uniform. Im Hintergrund entsteht der Eindruck, dass ein galaktisches Flugobjekt in Richtung Himmel rast. Paparazzi-Bilder vom Set zeigen, dass der 31-Jährige offenbar in ein ganz klassisches Superman-Kostüm schlüpft: Sein Anzug hat die knallig bunten Farben, die der Comic-Vorlage von DC sehr ähnlich sehen. Im Podcast "Manly Things (Sort Of)" erzählte David, wie sehr er sich für seine Rolle ins Zeug legen musste. Am Ende habe er so viele Muskeln aufgebaut, dass er rund 107 Kilogramm wog. "Ich passte in keine meiner Hosen mehr", lachte der US-Amerikaner.

Für viele Fans tritt David wohl in große Fußstapfen – er löst immerhin Hollywoodstar Henry Cavill (41) ab. Der Brite spielte den Superman nicht nur in "Man of Steel" 2013, sondern auch in "Batman v Superman: Dawn of Justice" und "Justice League". 2022 kündigte Henry an, ein weiteres Mal in den blauen Anzug zu schlüpfen, und zwar in einem Gastauftritt in "Black Adam". Mehr als die Post-Credit-Scene war aber nicht drin. Das ganz große Comeback blieb aus. Ende desselben Jahres gab der The Witcher-Darsteller bekannt, das Cape endgültig weiterzureichen. "Ich werde nicht mehr als Superman zurückkehren. [...] Meine Zeit, das Cape zu tragen, ist vorbei. Doch das, wofür Superman steht, nicht", schrieb er bei Instagram.

Getty Images David Corenswet im Jahr 2022

Getty Images Henry Cavill bei einer Premiere von "The Witcher"

