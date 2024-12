Erster Trailer zum neuen "Superman"-Film veröffentlicht

Marvel-Regisseur James Gunn (58) hat einen ersten Einblick in seinen neuen Superman-Film gegeben – und die Fans sind begeistert. In einem veröffentlichten Teaser-Trailer zeigt sich in der Hauptrolle erstmals David Corenswet (31) als "Man of Steel". Neben ihm treten Rachel Brosnahan (34) als Lois Lane und Nicholas Hoult (35) als kultiger Bösewicht Lex Luthor in Erscheinung. Die Vorschau bietet unter anderem einen Blick auf Supermans treuen Begleiter Krypto, den Superhund, sowie eine leidenschaftliche Szene zwischen Clark Kent und Lois Lane. Kinostart des Films ist der 11. Juli 2025.

Das Filmprojekt basiert auf den Comics "All Star Superman" und verspricht eine frische Herangehensweise an die ikonische Figur. James verriet in einem früheren Interview mit The Wrap, dass der Film mitten in der Handlung einsetzt. Superman ist bereits etabliert, seine Beziehung zu Lois Lane ist gefestigt und Lex Luthor hegt schon eine tiefsitzende Abneigung gegen ihn. Besonders auffällig im Trailer sind die Einführungen weiterer DC-Charaktere wie Hawkgirl, Mister Terrific und Metamorpho, was auf ein breiteres DC-Universum schließen lässt. Gedreht wurde unter anderem in Ohio und Atlanta. Die Arbeiten am Film sind bereits seit Juli abgeschlossen.

Für Nicholas, der als Lex Luthor zu sehen sein wird, ist dies ein weiterer großer Schritt in seiner Karriere. Bekannt wurde der Schauspieler durch Filme wie "About a Boy" und die "X-Men"-Reihe, wo er als Beast auftrat. James, der vor allem für seine Arbeit bei den "Guardians of the Galaxy"-Filmen gefeiert wird, hat sich mit der Regie dieses Films eine Herzensangelegenheit erfüllt. Der Filmemacher zeigt sich begeistert von der Möglichkeit, eine neue Vision von Superman zu präsentieren, die sowohl die ikonischen Wurzeln der Figur respektiert als auch zeitgemäß ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Corenswet beim Special Screening von "Look Both Ways", August 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / jamesgunn Nicholas Hoult und James Gunn

Anzeige Anzeige