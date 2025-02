Süß: Ana Kohler widmet ihrem Mann Luca den Song "Superman"

Die Sängerin Ana Lisa Kohler (26) schwebt auf Wolke sieben und teilt ihr Glück ganz offen mit der Welt. Ihrem angetrauten Ehemann Luca Heubl (28) hat die Musikerin nun sogar ihren neuesten Song "Superman" gewidmet. Im Interview mit Bild verriet sie: "Luca ist in jeglicher Hinsicht mein Superman!" Besonders die kleinen Dinge im Alltag würden ihn zu einem Traummann machen. "Er denkt immer für mich mit, und ich bin so dankbar, jemanden wie ihn an meiner Seite zu haben."

Kennengelernt haben sich Ana und das Model Luca im Jahr 2020 in Köln, genauer gesagt am Rudolfsplatz. Doch die Künstlerin, die zu diesem Zeitpunkt keine feste Beziehung wollte, bremste ihr Gegenüber zunächst: "Keine Beziehung, bitte nicht verlieben." Doch mit der Zeit konnte sie ihre Gefühle nicht länger zurückhalten, und heute sei sie froh darüber – wie sie selbst sagt. Das Paar gab sich 2024 schließlich gleich zweimal das Jawort – standesamtlich in Köln und bei einer freien Trauung in Anas Heimat Portugal.

Es scheint, als ob das glücklich verheiratete Paar schon bald die nächsten großen Lebenspläne in Angriff nehmen könnte. Bereits vor rund einem Jahr hatten die Turteltauben offenbart, dass sie über Nachwuchs nachdenken würden. Damals betonte die heute 26-Jährige im Gespräch mit Promiflash: "Wir reden sehr oft darüber." Obwohl sie sich keinen Druck machen wollen, stünde für die beiden fest, dass sie unbedingt Eltern werden wollen. "Aber wir lassen es ein bisschen nach der Hochzeit darauf ankommen und gucken mal, was kommt", erklärte Ana.

Getty Images Ana Kohler und Luca Heubl, Januar 2025

Bieber, Tamara / ActionPress Ana Kohler und Luca Heubl im September 2022

