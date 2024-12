Nicholas Hoult schwärmte von seinen "Superman"-Kollegen

Schauspieler Nicholas Hoult (35) hat über seine Rolle als Lex Luthor im kommenden Superman-Film gesprochen und dabei seine Co-Stars David Corenswet (31) und Rachel Brosnahan (34) in den höchsten Tönen gelobt: "[...] Ich freue mich sehr darauf, Davids Interpretation von Superman zu sehen, denn er ist brillant. Und auch Rachel als Lois. Es gibt eine Menge großartiger Komponenten in diesem Film", schwärmte er bei der Premiere seines aktuellen Films "Nosferatu" gegenüber ET. Zudem lobte er James (58) als brillanten Regisseur und Autor.

Auf die Frage, wie er die Arbeit an dem neuen Superheldenfilm beschreiben würde, zeigte sich der Filmstar allerdings zurückhaltend: "Ich weiß es nicht. Bis ich den Film sehe, weiß ich es nicht. Wir haben eine Mischung aus verschiedenen Dingen gemacht." Die Dreharbeiten fanden in Ohio und Atlanta statt und wurden im Juli abgeschlossen.

Nicholas ist vor allem bekannt durch seine Rollen in Filmen wie "Mad Max: Fury Road" und X-Men. Seine Karriere begann er jedoch bereits im Kindesalter mit dem Film "About a Boy". Mit Regisseur James arbeitete er nun zum ersten Mal zusammen und die Zusammenarbeit scheint ihn tief beeindruckt zu haben. Der neue "Superman"-Film wird vermutlich im Sommer 2025 in die Kinos kommen.

Nicholas Hoult und James Gunn

Nicolas Hoult, Schauspieler

